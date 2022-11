Der Batteriekonzern Varta rechnet im restlichen und auch im kommenden Jahr mit weiteren Problemen bei seinen Geschäften. In diesem Jahr geht das Unternehmen von einem Umsatz zwischen 805 und 820 Millionen Euro aus, wie es am Dienstag in Ellwangen mitteilte. Die Aktie notiert deutlich im Minus.Erlöse von 805 und 820 Millionen Euro wären am unteren Ende der Prognosespanne über zehn Prozent weniger als im Vorjahr mit 903 Millionen Euro. Varta hatte im September die ursprünglichen Jahresziele kassiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...