EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Produkteinführung/Nachhaltigkeit

GEA präsentiert umweltfreundliche Lösung für Güllemanagement mit strategischem Partner N2 Applied (News mit Zusatzmaterial)



15.11.2022 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nachhaltige Landwirtschaft GEA präsentiert umweltfreundliche Lösung für Güllemanagement mit strategischem Partner N2 Applied Partnerschaft ergänzt GEAs Lösungen für nachhaltige Landwirtschaft

Die Lösung von N2 Applied reduziert 99% der Methanemissionen aus der Lagerung und Ausbringung von Gülle

Neue Gülleverarbeitungsanlage unterstützt Milcherzeuger, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

GEA und N2 Applied präsentierten die umweltfreundliche Technologie auf der EuroTier-Messe Düsseldorf, 15. November 2022 - GEA ist eine langfristige, exklusive strategische Partnerschaft mit N2 Applied, einem internationalen Agrartechnologieunternehmen mit Sitz in Norwegen, eingegangen. Diese Partnerschaft sieht die Herstellung und den weltweiten Vertrieb der Gülleverarbeitungslösung für Milchfarmen vor. Die Lösung wird sowohl Milcherzeuger als auch die Milchindustrie dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die N2 Applied Gülleverarbeitungseinheiten werden weltweit über die GEA Vertriebsorganisation erhältlich sein.

Das System wandelt Gülle aus der Tierhaltung in einen umweltfreundlichen, mit Stickstoff angereicherten Dünger um. Durch den Einsatz der Plasmatechnologie wird die Gülle mit Stickstoff aus der Luft angereichert. Gleichzeitig wird der pH-Wert ohne Zusatz von Chemikalien gesenkt, wodurch 95 Prozent der Ammoniak- und 99 Prozent der Methanemissionen aus der Lagerung und Ausbringung von Gülle reduziert werden.



Das Endprodukt bietet den Landwirten einen kostengünstigen, nachhaltigen Dünger, der den durchschnittlichen Ernteertrag um bis zu 40 Prozent erhöht. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Verfahren den typischen Geruch von Gülle eliminiert. Das in einen 20-Fuß-Container eingebaute System arbeitet automatisch, kann aus der Ferne überwacht werden und lässt sich problemlos in die bestehende Infrastruktur des Betriebs integrieren. Insgesamt fördert die Lösung die Kreislaufwirtschaft und reduziert die gesamten Treibhausgasemissionen eines Betriebs um bis zu 30 Prozent.

"Unsere strategische Partnerschaft mit N2 Applied ist eine entscheidende Erweiterung unseres GEA Farm Technologies Portfolios. Diese innovative Technologie für das Güllemanagement passt perfekt zu unseren Lösungen für moderne Milchfarmen", sagt Peter Lauwers, CEO von GEA Farm Technologies. "Im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitszielen können wir unseren Kunden jetzt noch gezielter modernste Lösungen anbieten, um Klimaziele im industriellen Maßstab zu erreichen."

"Der Zusammenschluss mit GEA bringt unsere Technologie auf eine globale Bühne und ermöglicht es uns, ihre Einführung in der Nutztierhaltung viel schneller voranzutreiben", sagt Carl Hansson, CEO von N2 Applied. "In einer Zeit, in der die Landwirtschaft durch Umweltprobleme unter Druck steht und die Kosten für chemische Düngemittel stark gestiegen sind, während gleichzeitig das Angebot knapp ist, bietet diese Partnerschaft einen klaren und überzeugenden Weg zu einer sichereren und nachhaltigeren Lebensmittelproduktion." Mit dieser Partnerschaft erweitert GEA sein Produktportfolio für moderne Milchfarmen und stärkt damit seine führende Position als Anbieter von Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft. GEA zeigt auf der EuroTier 2022, der weltweit führenden Fachmesse für Tierhaltung und Tiermanagement, wie Betriebe mit Hilfe von automatischen Melk- und Fütterungssystemen sowie einem Güllemanagement die richtige Strategie umsetzen können.

Die Gülleverarbeitungslösung ist in einem 20-Fuß-Container untergebracht. Sie fügt der Gülle Stickstoff aus der Luft hinzu und verwandelt sie in ein effizientes Düngemittel. Quelle: N2 Applied Media Relations Anne Putz

Peter-Müller-Str. 12,

40468 Düsseldorf, Germany

Phone +49 211 9136-1500 anne.putz@gea.com Lilian Schmalenstroer

Peter-Müller-Str. 12,

40468 Düsseldor

Tel. +49 211 91361502

lilian.schmalenstroer@gea.com Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mehr als 4,7 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktions-prozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmenszwecks "Engineering for a better world". GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen,

aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: GEA präsentiert umweltfreundliche Güllemanagement-Lösung mit strategischem Partner N2 Applied



15.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com