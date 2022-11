Wien (www.fondscheck.de) - Rund 45 Prozent des verwalteten Vermögens der Mitglieder des deutschen Fondsverbands BVI dienen nach einer aktuellen BVI-Umfrage der Altersvorsorge. Das entspricht 1.730 Milliarden Euro, so die Experten von "FONDS professionell".Mitte 2017 habe der Anteil erst bei 40 Prozent gelegen, seither sei das verwaltete Vermögen zur Altersvorsorge um 600 Milliarden Euro gewachsen. 1.230 Milliarden Euro des Altersvorsorgekapitals würden in offenen Spezialfonds verwaltet, 310 Milliarden Euro lägen in offenen Publikumsfonds, der Rest verteile sich auf Mandate und geschlossene Fonds. ...

