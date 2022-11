Warren Buffett investiert mehr als vier Milliarden US-Dollar in den Chip-Riesen Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Die TSMC-Aktie geht daraufhin steil. Die Hintergründe.

Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway steigt beim Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ein. Insgesamt kauft Buffett TSMC-Aktien im Wert von 4,1 Milliarden US-Dollar, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die TSMC-Aktie stieg nach Bekanntwerden von Buffetts Einstieg an der Börse Frankfurt um mehr als neun Prozent. Aktuell kostet ein Anteilsschein 77,20 Euro (Stand: 15.11.2022, 11:53 Uhr):





TSMC ist nun auf Platz zehn der größten Positionen im Buffett-Depot. Berkshires Top-10 Positionen am Ende des dritten Quartals waren: Apple (123,7 Mrd. USD), Bank of America (30,5 Mrd. USD), Chevron (23,8 Mrd. USD), Coca-Cola (22,8 Mrd. USD), American Express (20,5 Mrd. USD), Occidental (11,9 Mrd. USD), Kraft Heinz (10,9 Mrd. USD), Moody's (6,0 Mrd. USD), Activision Blizzard (4,5 Mrd. USD) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (4,1 Mrd. USD).

Berkshires Investment in TSMC kommt überraschend, denn eigentlich tätigt Buffett keine großen Tech-Investitionen. Apple stellte wegen seiner Größe und Wettbewerbsvorteile eine Ausnahme da.

"Ich vermute, dass Berkshire der Überzeugung ist, dass die Welt nicht auf die von TSMC hergestellten Produkte verzichten kann", erklärte Tom Russo, Partner bei der Investmentgesellschaft Gardner Russo & Quinn, gegenüber Reuters.

Und weiter: "Es gibt nur wenige Unternehmen, die das Kapital aufbringen können, um Halbleiter zu produzieren. Doch Halbleiter werden für das Leben der Menschen immer wichtiger ".

TSMC ist der weltweit drittgrößte Hersteller von Halbleitern. Im dritten Quartal verzeichnete der Konzern einen Gewinnsprung von 80 Prozent, unteranderem durch die hohe Nachfrage des iPhone-Herstellers Apple. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 377 Milliarden US-Dollar ist TSMC das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Asien.

Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0258161092,US0378331005,US1912161007,US1667641005,US0605051046,US6745991058,US8740391003,US5007541064