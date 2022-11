Der Kurs des Euro explodiert. Die Gemeinschaftswährung klettert am frühen Nachmittag bis auf 1,0481 US-Dollar und erreicht damit den höchsten Stand seit Anfang Juli. Aktuelle Daten zu den US-Erzeugerpreisen, die auf eine Abschwächung der Inflation hindeuten, sorgen für den deutlichen Auftrieb. Auch am Aktienmarkt kommen die Daten gut an. Konkret: Statt der erwarteten 8,3 Prozent stiegen die Erzeugerpreise nur um 8,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf Monatssicht haben sich die Preise im Oktober ...

