Die in der letzten Woche vorgestellte Long-Idee auf Linde über das Faktor Zertifikat Long WKN MA4YFJ trägt bereits erste Früchte, in der Spitze konnte das Wertpapier auf 330,75 Euro zulegen und bekräftigt den Ausbruch aus der vorherigen Schiebephase. Der vorgestellte Schein notiert bereits zwölf Prozent im Plus, an das übergeordnete Hauptziel ist Linde allerdings noch nicht herangelaufen. Bis dahin bleibt der Trade weiterhin in seiner Form gültig, an den Zielmarken hat sich nichts verändert. Allerdings ...

