Kunden, die zu Wasabi Hot Cloud Storage migrieren wollen, können mit dem Wasabi Cloud Sync Manager ab sofort bis zu 80 Prozent ihrer Speicherkosten einsparen.

Der amerikanische Hot-Cloud-Storage-Anbieter Wasabi Technologies, hat heute den Wasabi Cloud Sync Manager vorgestellt und bringt damit das branchenweit günstigste und leistungsstärkste Cloud-Migrations-Tool auf den Markt. Mit dem Cloud Sync Manager können Unternehmen ab sofort weltweit ihre Daten aus teuren Hyperscale-Cloud-Umgebungen (wie AWS S3) zu Wasabi verlagern, ohne dass dafür Egress-Kosten oder Ausfallzeiten anfallen. Zudem ermöglicht das Tool nahtlose Replikation und Synchronisation von Daten zwischen verschiedenen internationalen Wasabi-Speicherregionen.

Unternehmen können so Latenzzeiten reduzieren, Compliance-Anforderungen besser erfüllen und Best Practices für Datensicherung und -wiederherstellung fördern. Kunden profitieren mit dem Cloud Sync Manager gleich mehrfach: Sie erlangen die Möglichkeit,

Daten jederzeit zwischen verschiedenen Clouds zu verschieben, Datenkopien in verschiedenen Regionen zu schützen und gleichzeitig die Leistung und Reaktionszeit ihrer Cloud-Daten zu erhöhen sowie die gesamten Speicherkosten zu senken.

Aufgrund steigender Cloud-Preise und der derzeit angespannten Wirtschaftslage überarbeiten viele Unternehmen ihre Budgets und suchen nach günstigeren Cloud-Speicherlösungen. Hohen Kosten, wie etwa Austrittsgebühren oder Kosten für die Datenabfrage sowie verfügbare, technische Infrastruktur erschweren eine Cloud-to-Cloud-Migration. Das zwingt viele Unternehmen dazu, sich an ihren aktuellen Anbieter zu binden.

Der Wasabi Cloud Sync Manager umgeht die hohen Kosten und technischen Hürden, die mit der Migration von der einen Cloud zur anderen verbunden sind. Das Tool nutzt private Netzwerkverbindungen, um Daten von AWS, Azure, GCP und anderen S3-kompatiblen Speichern direkt zu Wasabi zu migrieren. Dadurch werden

die Egress-Kosten bei diesen Anbietern reduziert,

Internet-Latenzzeiten und Engpässe vermieden,

und eine schnelle Leistung bereitgestellt, die es den Benutzern ermöglicht, große Datensätze schnell zu verschieben.

Die Daten werden ohne Ausfallzeiten übertragen, sodass Kunden ihre Daten schnell und ohne Unterbrechung bei der Datenübertragung in ihre ursprüngliche Cloud hochladen können. Die Bucket-Replikationsfunktion ermöglicht es Kunden, Objekte aus einem Speicher-Bucket in einer bestimmten Wasabi-Region in einen anderen Bucket in einer anderen Wasabi-Speicherregion zu kopieren. Dies gewährleistet zusätzlichen Datenschutz, erfüllt Compliance- und Souveränitätsanforderungen und minimiert Latenzzeiten.

Wasabi Hot Cloud Storage ist deutlich preiswerter und schneller als AWS S3 und ähnliche Anbieter. Das bedeutet, dass er universell für jeden Speicher Anwendungsfall wie aktive Archivierung, Backup, Disaster Recovery, Speicher für eine benutzerdefinierte Anwendung (aktive Daten) und mehr eingesetzt werden kann. Zu einem Fünftel der Kosten von Hyperscalern, ohne Gebühren für Egress- oder API-Anfragen und ohne Anbieterbindung können Unternehmen alle ihre Daten sicher und preiswert speichern und jederzeit, wenn sie die Daten benötigen, darauf zugreifen, ohne komplexe Preisstaffeln. Der Wasabi Cloud Sync Manager hilft Anwendern, so schnell wie möglich von den Vorteilen eines kostengünstigen Speichers zu profitieren und sofort Geld zu sparen.

"Wasabi hat sich zum Ziel gesetzt, den besten Cloud-Speicher der Welt anzubieten und Cloud Sync Manager ist der nächste Schritt unserer Mission", sagt David Boland, Vice President of Cloud Strategy bei Wasabi Technologies. "In der Vergangenheit wollten Unternehmen vielleicht ihren Cloud-Anbieter verlassen, konnten es sich aber nicht leisten. Mit dem Wasabi Cloud Sync Manager können Kunden nun zu dem günstigeren und leistungsfähigeren Wasabi-Hot-Cloud-Speicher wechseln, und zwar für nur wenige Cent pro GB, je nach Datenquelle und geografischer Region, und damit sofort Geld sparen."

Über Wasabi

Wasabi bietet einfachen, berechenbaren und erschwinglichen Hot-Cloud-Speicher für Unternehmen auf der ganzen Welt. Es ermöglicht Unternehmen die Speicherung und den sofortigen Zugriff auf eine unbegrenzte Menge an Daten zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausstiegsgebühren. Wasabi genießt das Vertrauen von Zehntausenden von Kunden weltweit und gilt als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers ins Leben gerufen und ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Boston. Wasabi ist ein stolzer Partner der Boston Red Sox und offizieller Cloud-Storage-Partner des Liverpool Football Club und der Boston Bruins.

