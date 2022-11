In den vergangenen Wochen haben die Aktienmärkte Boden gut gemacht. Bis zum Jahresende sei noch mehr drin, so der Börsenexperte Dennis DeBusschere von 22V Research. Diese vier Unternehmen sieht er ganz vorn mit dabei.

Der S&P 500 hat in innerhalb des vergangenen Monats circa 7,5 Prozent zugelegt. Derzeit steht der Index bei ungefähr 3.950 Punkten. Marktexperten erwarten, dass die Inflationsrate ihr Maximum erreicht hat und die US-Notenbank die Zinssätze bald langsamer anheben wird. Die Rallye könnte sich deshalb fortsetzen. "Der S&P 500 kann sich weiter in den Bereich 4.200 bis 4300 bewegen", zitiert das Finanznachrichtenportal Barron's Dennis DeBusschere von 22V Research.

Wenn die Fed die Zinsen bald nicht mehr erhöht und die Inflation zurückgeht, könnte das zyklische Werte kurzfristig unter Druck setzen. Da langsamere Preissteigerungen die Umsätze und Gewinne beeinträchtigen. Doch sei dieser Umstand nur von kurzer Dauer. Der Markt vergesse schnell und Waren und Dienstleistungen würden wieder gefragter sein, schreibt der Autor von Barron's.

Dementsprechend könnten zyklische Unternehmen weiterhin profitieren. Im Vergleich zu den nicht-zyklischen Aktien im S&P 500 (21-fachen) werden die zyklischen Aktien laut 22V Research im Schnitt mit dem etwa 16-fachen des aggregierten Gewinns pro Aktie für die kommenden zwölf Monate gehandelt.

Eine Aktie, die sich für Anleger im Jahr 2022 noch lohnen könnte, ist Caterpillar. Der Hersteller von Planierraupen legte in den vergangenen vier Wochen um über 20 Prozent zu an der Börse. Anteil daran hatten die jüngsten Geschäftszahlen. Der Gewinn pro Aktie lag weit über den Erwartungen der Analysten. Derzeit liegt der Caterpillar-Aktienkurs bei 238 US-Dollar. Die technischen Signale deuten auf noch höhere Kurse hin, zumal bei 230 US-Dollar vor kurzem ein wichtiger Widerstandsbereich durchbrochen wurde, so der Analyst.

Bei Sherwin Williams könnte ebenfalls eine Jahresendrallye anstehen. Die Aktie machte acht Prozent plus in einem Monat. Sie überwand den Widerstand bei 220 US-Dollar und liegt nun bei 234 US-Dollar. Die nächste Hürde sei der Widerstand bei etwa 260 US-Dollar. Das Chemieunternehmen werde mit dem 23-fachen des Gewinns pro Aktie gehandelt, so das Analysehaus.

Zudem nennt 22V PPG Industries als einen Kandidaten mit Potential für die kommenden Wochen. Auch diese Aktie ist seit Oktober kräftig gestiegen. Der Hersteller von Kunstglas- und Chemieprodukten werde mit dem 18,5-fachen des Gewinns pro Aktie gehandelt. Die Aktie steht bei 128 US-Dollar an der New Yorker Börse. Damit liegt sie knapp 30 US-Dollar unter ihrem Jahreshoch.

Aussichtsreiche Aktien enttarnt auch unser Aktie-der-Woche-Chefredakteur und Informatiker Lars Wißler. Anleger müssen bei ihm nicht bis zum Jahresende auf ihre Rendite warten - sondern nur eine Woche. Er liefert Ihnen jeden Sonntag eine spannende Aktie. Montags zum Börsenstart kauft er und hält dann die Position bis Freitagabend. Das Ergebnis sind 138 Prozent Performance in nur 18 Monaten. Testen Sie diese renditestarke Strategie für nur fünf Euro. Hier mehr erfahren!

Die vierte vielversprechende Aktie heißt Lowe's. Die Aktie habe die wichtige Marke von 200 US-Dollar überschritten, so die Analysten. Der Einzelhändler für Haushaltsgeräte werde mit etwa dem 14,7-fachen des Gewinns und damit unter seinem erzielten Jahreshoch gehandelt, heißt es in dem Barron's Artikel.

Die Kurse der vier genannten Zykliker sind in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Wichtige Niveaus müssen zum Teil noch erobert werden und es ist längst nicht klar, ob die Notenbanken von der straffen Zinspolitik ablassen. Dennoch geht der Analyst von noch weiter steigenden Werten bis zum Jahresende aus - nur nicht mehr ganz so stark wie zuletzt. Doch im Jahr 2023 könnte es für die vier Titel wieder schwieriger werden, heißt es im Barron's Bericht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US1491231015,US5486611073,US6935061076,US8243481061,US78378X1072,2455711