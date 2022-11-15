Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 15.11.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 681 internationalen Medien
Weißes Gold im Rausch! Jetzt die richtige Aktie dazu finden!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12C65 ISIN: CA2553311002 Ticker-Symbol: BEW 
Tradegate
14.11.22
15:41 Uhr
2,280 Euro
+0,040
+1,79 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DIVERSIFIED ROYALTY CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DIVERSIFIED ROYALTY CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,2002,26016:38
2,0202,06016:33
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DIVERSIFIED ROYALTY
DIVERSIFIED ROYALTY CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DIVERSIFIED ROYALTY CORP2,280+1,79 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.