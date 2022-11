Taipeh (ots/PRNewswire) -Die weltweit führende Computermarke GIGABYTE hat heute offiziell angekündigt, dass die Grafikkarten der GeForce RTX 4080-Serie am 16. November auf den Markt kommen werden. Diese Grafikkarten der neuen Generation basieren auf NVIDIAs neuester Ada-Lovelace-Architektur und bieten die ultrastarke Leistung und die fortschrittlichen Kühllösungen, die begeisterte Gamer und Kreative suchen. GIGABYTE bietet insgesamt sieben Modelle für unterschiedliche Ansprüche an, darunter die flüssigkeitsgekühlte AORUS XTREME WATERFORCE und die luftgekühlten AORUS MASTER, GAMING OC, AERO OC und EAGLE OC.Die AORUS XTREME WATERFORCE-Grafikkarten sind für einen extrem kühlen und leisen Betrieb ausgelegt und in zwei Varianten erhältlich: als Open-Loop-Modell mit einem vorinstallierten Wasserblock und als Closed-Loop-Modell mit einem All-in-One-Kühler. Beide liefern die ultimative Gaming-Performance und halten gleichzeitig die Temperatur mit ihren optimierten Wasserkanälen und thermischen Designs unter Kontrolle. Damit sind sie ideal für Hardcore-Gamer oder PC-DIY-Enthusiasten, die ihre Custom Builds auf die nächste Stufe bringen wollen.Auch bei der luftgekühlten AORUS GeForce RTX 4080 MASTER steht die Kühlung an erster Stelle. Die verbesserten WINDFORCE Bionic-Shark Fans bieten in Kombination mit der Alternate-Spinning-Technologie einen gewaltigen Sprung im Kühlpotenzial mit mehr Druck und weniger Turbulenzen als die Modelle der vorherigen Generation. Gepaart mit dem soliden thermischen Design bietet die AORUS MASTER die beste Kühleffizienz selbst unter anspruchsvollen Lasten.Ein weiteres Highlight der Grafikkarten von GIGABYTE ist die Ästhetik. Das insgesamt schlanke Design wird durch die exklusive RGB Halo Triple-Ring-Beleuchtung um die Lüfter herum ergänzt, die der AORUS MASTER und der GIGABYTE GAMING OC einen wirklich einzigartigen Look verleiht. Das LCD-Display an der Seite der AORUS MASTER bietet dem Benutzer eine weitere Möglichkeit, seine Karten mit Texten, Bildern oder Grafiken im GIF-Format zu personalisieren. Mit der LCD-Edge-Ansicht kann man auch kritische Zustandsdaten wie Stromverbrauch, Temperaturen, U/min usw. überwachen. Die Grafikkarten sind außerdem mit einer speziellen Halterung gegen das Durchhängen ausgestattet, die starken Halt und Schutz bietet, ohne das optische Gesamtbild zu beeinträchtigen.Die GIGABYTE GeForce RTX 4080-Grafikkarten kommen am 16. November in die Regale. Weitere Produktinformationen finden Sie auf der offiziellen Website von GIGABYTE: https://bit.ly/AORUS_NVIDIA_RTX_40_SeriesFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1939723/Cooling_Wins_Games__GIGABYTE_RTX__4080_Series_Graphics_Cards_Hit.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cooling-gewinnt-spiele-gigabyte-rtx-grafikkarten-der-4080-serie-kommen-auf-den-markt-301675169.htmlPressekontakt:Phebe Huang,phebe.huang@gigabyte.comOriginal-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151871/5371093