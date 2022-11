Nach Twitter (7500 Stellen) und Meta (11000 Stellen) kündigt mit Amazon ein weiterer Tech-Gigant Massenentlassungen an. Geplant ist der Abbau von 10000 Arbeitsplätzen, auch in Deutschland. Finanzberater Gunnar Marschke erklärt, worauf Betroffene bei Abfindungsangeboten achten sollten Von Stefan Rullkötter Boerse-online.de: Wie ist die Verhandlungsposition für Arbeitnehmer, wenn Unternehmen einen Stellenabbau in großem Stil ankündigen?Gunnar Marschke: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...