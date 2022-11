Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind erstmals vier Krypto-Exchange Traded Notes (ETNs) von Scalable Securities auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Scalable Securities biete Anleger*innen einen einfachen Zugang zur Wertentwicklung der Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum in zwei unterschiedlichen Varianten. Die beiden Varianten würden sich in der steuerlichen Behandlung unterscheiden, die von der erwarteten Haltedauer der ETNs abhänge. Die Produktvariante mit physischer Belieferung (Deliverable) sei für Anleger*innen mit einer beabsichtigten Haltedauer von mindestens einem Jahr ausgelegt, während sich die Produktvariante mit Barausgleich zur kurzfristigen Anlage eigne. ...

