Berlin (ots) -Die Berliner Charité hat den Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie am Campus Virchow-Klinikum entlassen. Das bestätigte Manuela Zingl, die Sprecherin der Charité, der Redaktion rbb24 Recherche. Zu den Gründen äußerte sich die Sprecherin wegen "arbeitgeberseitigen Sorgfaltspflichten" nicht.Nach rbb-Informationen wird dem Klinikdirektor vorgeworfen, dass in seinem Bereich ärztliche Eingriffe durchgeführt wurden, ohne dass die eingesetzten ÄrztInnen über eine entsprechende Qualifikation verfügten. Außerdem soll er gegen Compliance-Richtlinien der Charité verstoßen haben.In der kardiologischen Klinik am Virchow-Campus hätten demnach mehrfach Ärzte ohne die notwendige Ausbildung eigenständig Herzkatheteruntersuchungen durchgeführt, mit Wissen des Klinikdirektors.Außerdem soll der Klinikleiter geschäftliche Beziehungen zwischen seiner Klinik und einem medizinischen Privatunternehmen etabliert haben, das von seiner Ehefrau geführt wird. Anscheinend handelt es sich dabei um einen Verstoß gegen die Compliance-Richtlinien der Charité.Nach Informationen von rbb24 Recherche sind die Gesellschafter dieses Unternehmens der Klinikdirektor selbst, seine Ehefrau und ein weiterer Mitarbeiter der kardiologischen Klinik. Zudem ist die Ehefrau des Direktors ebenfalls bei der Charité angestellt, und zwar in der Klinik, die bis zuletzt von ihm geleitet wurde.Auf Anfrage von rbb24 Recherche zeigte sich der Klinikdirektor überrascht über die Kündigung. Darüber hinaus wollte er sich mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht äußern.Seit 2014 leitet der promovierte Arzt die Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie. Darüber hinaus führt er als Direktor die Klinik für Kardiologie am Deutschen Herzzentrum Berlin und ist Professor für Innere Medizin und Kardiologie an der Charité. Er gilt in der medizinischen Forschung als hoch angesehen und zählt zu den meistzitierten Wissenschaftlern weltweit.