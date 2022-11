Sharm EL-SHEIKH, Ägypten (ots/PRNewswire) -Während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt am Dienstag, den 15. November zum "Energy Day" auf der COP27 versammeln, hebt ein neuer Bericht hervor, wie die Ausweitung der fossilen Brennstoffe die klimakritischen Tropenwälder Afrikas bedroht und Zweifel daran aufkommen lässt, wie dies den Energiebedarf der Region decken wird. Der Kongo im Fadenkreuz, eine neue Analyse von Öl- und Gasblöcken in Afrika und im Kongobecken, zeigt deutlich die wachsende Bedrohung, die die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen für wichtige Ökosysteme in Afrika darstellt. Die Ergebnisse zeigen:- Die für die Öl- und Gasförderung auf dem afrikanischen Kontinent zugewiesene Fläche könnte sich vervierfachen.- Öl- und Gasexplorationsblöcke überschneiden sich mit 30 % der dichtbewaldeten tropischen Gebiete in Afrika, von denen 90 % im Kongobecken liegen.- Im Kongobecken überschneiden sich 64 Millionen Hektar (eine Fläche fast doppelt so groß wie Deutschland) mit Öl- und Gasblöcken.- Mehr als 150 verschiedene ethnische Gruppen sind im Kongobecken beheimatet und über 35 Millionen Menschen oder 20 % der Bevölkerung der Region leben jetzt in Öl- und Gasblöcken.Es ist zwar klar, dass es nirgendwo neue fossile Brennstoffe geben darf, wenn die Welt die international vereinbarten Klimaziele nicht überschreiten soll, aber es wird nur wenig darüber gesagt, wie dieser Plan den Energiebedarf eines Kontinents decken soll, der 90 Prozent der Weltbevölkerung ohne Zugang zu Elektrizität beherbergt.Joe Eisen, Executive Director der Rainforest Foundation UK, erklärte: "Das Risiko besteht darin, dass dieser Vorstoß für Öl in Afrikas Wäldern ausländischen Unternehmen, Exportmärkten und Politikern mehr nützt als den ländlichen Gemeinden. Der Zeitaufwand für den Aufbau der Infrastruktur, die für die Ölförderung in diesen abgelegenen und sensiblen Gebieten erforderlich ist, könnte dazu führen, dass diese Gebiete im Zuge der Umstellung auf erneuerbare Energien als verlorene Vermögenswerte zurückbleiben. Afrika verfügt über ein großes Potenzial in diesem Bereich, erhält aber derzeit nur 2 % der weltweiten Investitionen. Das muss sich ändern."Die in dem Bericht vorgestellten Lösungen konzentrieren sich darauf, die G20-Volkswirtschaften dazu zu drängen, ihre historische Verantwortung für den Klimawandel zu übernehmen, indem sie sich zum Schuldenerlass und zur Ausweitung der finanziellen Mittel verpflichten, die die Voraussetzungen dafür schaffen, dass fossile Brennstoffe im Boden bleiben und Bäume stehen bleiben, sowie die Rechte indigener Völker und anderer lokaler Gemeinschaften fördern.Links zu den Berichten: Englisch / FranzösischFreigegebene Karten-Infografiken sind hier verlinkt Freigegebenes Bildmaterial ist hier verfügbarFrancois BILOKO, Generalsekretär von Réseau CREF, einem führenden Umweltnetzwerk im Kongobecken, rief auf der COP27 zu einem Realitätscheck auf:"Wir dürfen nicht zulassen, dass eine chaotische Ausweitung der fossilen Brennstoffe unsere wertvollen Tropenwälder, die Hotspots der Biodiversität, und die Rechte und Lebensgrundlagen der Waldgemeinschaften gefährdet, die bereits die Auswirkungen des Klimawandels spüren. Wenn wir uns darauf konzentrieren, unser Potenzial im Bereich der erneuerbaren Energien auszuschöpfen, können Afrika und die Länder des Kongobeckens den Weg in eine blühende grüne Zukunft weisen", erklärte er."Was die Welt jetzt benötigt, sind Lösungen für das 21. Jahrhundert, die den Menschen, die Natur und die Stabilität des Klimas in den Vordergrund stellen. Kritische Ökosysteme wie das Kongo- und das Amazonasbecken und andere Regionen müssen vorrangig erhalten werden und ebenso Priorität genießen wie die Ausweitung der Rechte und Territorien für indigene und lokale Gemeinschaften", erklärte Tyson Miller, Executive Director von Earth InSight.Weitere Informationen finden Sie auf: Earth Insight Web Portal (mit verwendbaren Karten usw.) oder Rainforest Foundation UK SiteInfo - https://mma.prnewswire.com/media/1946597/Earth_InSight___Congo_In_The_Crosshairs___Infographic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vor-dem-cop27-energy-day-afrikanische-walder-im-fadenkreuz-der-ol--und-gasforderung-eine-bedrohung-fur-okosysteme-und-gemeinschaften-weltweit-301678857.htmlPressekontakt:Earth InSight: Tyson Miller,Executive Director: +1 8282792343 / tyson@earth-insight.org; Rainforest Foundation UK: Joe Eisen,Executive Director,+44 7747 462452 / joe@rainforestuk.orgOriginal-Content von: Earth InSight, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166800/5371218