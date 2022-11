Tagesausblick für 16.11.: DAX schließt fester. Halbleiteraktien gefragt!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die US-Zinserhöhungen zeigen Wirkung. Nachdem die in der vergangenen Woche veröffentlichten Verbraucherpreisdaten bereits besser ausfielen als erwartet, folgten heute die US-Erzeugerpreise. Zwar wird erwartet, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen wird. Sollte sich der jüngste Trend sinkender Preissteigerungsraten fortsetzen, besteht die Chance, dass die Zinsschritte künftig kleiner ausfallen als noch vor einigen Wochen erwartet wurde. Ein nachlassender Zinsdruck stützt die Aktienmärkte. Positiv wurde auch der heute veröffentlichte ZEW-Index aufgenommen. Demnach wurde sowohl die aktuelle Lage als auch die Konjunkturerwartungen von den Finanzexperten in der Novemberumfrage deutlich besser einstuft als noch im Oktober. So setzten DAX, CAC40 und EuroStoxx50 heute ihren Aufwärtstrend fort und verbesserten sich um 0,4 bis 0,7 Prozent.

Die Rentenmärkte präsentierten sich heute mehrheitlich freundlich. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere schlossen im Bereich ihres gestrige Schlussstands. Ein ähnliches Bild zeigte sich heute bei den Edelmetallen. Die Notierungen für Gold, Palladium, Platin und Silber starteten zwar mit Kursgewinnen in den Handelstag. Im weiteren Verlauf gaben sie jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Der Preis für einen Barrel Brent Crude Oil näherte sich derweil einer wichtigen Unterstützungsmarke. Taucht der Kurs unter 91,30 US-Dollar droht eine Abwärtsbewegung bis 83,75 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Encavis profitierte von steigenden Strompreisen und meldete für das dritte Quartal 2022 ein Umsatzplus von 37 Prozent. Die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers gab dennoch leicht nach. Beim Windanlagenbauer Nordex belasten weiterhin steigende Energiekosten und Lieferkettenprobleme. Daher musste die Jahresprognose erneut gestutzt werden. Anleger haben scheinbar mit schlimmerem gerechnet, denn der SDAX-Wert legte heute zweistellig zu. ProSiebenSat.1 meldete einen Umsatzrückgang für das abgelaufene Quartal und hält an der Jahrespronose fest. Die Aktie gab etwas nach und konnte somit die Widerstandsmarke bei EUR 8,70 nicht überwinden. Die Aktie des Batterieherstellers Varta brach zeitweise auf EUR 28,70 ein und reagierte damit auf die Meldung des Konzerns, dass der Umsatz 2022 voraussichtlich am unteren Ende des Prognosekorridors liegen wird und der Fabrikneubau für E-Autobatterien erst dann fortgesetzt wird, wenn verbindliche Kundenzusagen vorliegen würden. Im weiteren Verlauf erholte sich das Papier zwar. Eine nachhaltige Erholung bahnt sich jedoch frühestens oberhalb von EUR 34,60 an.

In USA waren in den ersten Handelsstunden vor allem Halbleiteraktien wie AMD, Micron Technologies und Qualcom sowie Aktien von Airbnb und Tesla gefragt.

Morgen melden unter anderem Alcon, Alstom, Cisco Systems, Curevac, Dermapharm, Grand City Properties, MorphoSys, Nvidia und Siemens Energy finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal.

Wichtige Termine

Bis 18. November - Klimagipfel in Sharm El-Scheich (Ägypten); G20-Gipfel

Rede von Bundesbank-Vorstand Balz beim Tech Day 2022 im Rahmen der Euro Finance Week

Rede von EZB-Vertreter Fernandez-Bollo bei VIII Jornada de Pensiones in Madrid

USA: Einzelhandelsumsatz, Oktober

USA: Einfuhrpreise, Oktober

USA: Industrieproduktion, Oktober

Rede von FED-Präsidenten von New York Williams vor der Hybrid 2022 US-Staatskasse Markt Konferenz

Rede von EZB-Präsidentin Lagarde zum 20-jährigen Jubiläum der Europäischen Schule Frankfurt

EZB-Direktor Panetta nimmt an der Sitzung des ABI-Exekutivkomitees in Rome teil

Rede von Bundesbank-Vorstands Balz zum Thema "Economic education in challenging times" bei der Jahreskonferenz des Mannheim Institute for Financial Education "Financial Literacy in Times of Crisis"

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.430/14.650/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.930/13.200/13.450/13.700/13.920/14.100/14.250 Punkte

Der DAX bewegte sich heute in der Range des gestrigen Handelstags mit Unterstützung bei 14.250 Punkte und Widerstandsmarke bei 14.430 Punkten. Ein Ausbruch über 14.430 Punkte könnte dem Index den nötigen Impuls für eine Aufwärtsbewegung bis 14.650 Punkte geben. Kippt der Leitindex hingegen unter 14.250 Punkte droht eine kurzfristige Konsolidierung bis 14.100 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 09.07.2021 - 15.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.11.2014 - 15.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

