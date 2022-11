Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit positiven Vorzeichen abgeschlossen. Der Leitindex SMI hielt sich somit über der Marke von 11'000 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit positiven Vorzeichen abgeschlossen. Der Leitindex SMI hielt sich somit über der Marke von 11'000 Punkten. Positive Preisdaten aus den USA gaben dem Index am Nachmittag für kurze Zeit etwas stärkeren Rückenwind. Den Börsianern ist aber auch klar, dass die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die starke Inflation nicht so schnell locker...

Den vollständigen Artikel lesen ...