Nio-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Die Aktie liegt schließlich rund fünf Prozent im Gewinn. Dadurch kostet der Titel nun 11,68 USD. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund dreizehn Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 13,22 USD. Daher hat Nio es jetzt selbst in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...