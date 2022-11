Das Unternehmen erhielt unter den Anbietern die höchste Bewertung für seinen Markteinfluss und wurde für seine Vision, Strategie und sein Leistungsspektrum geehrt

Magnit (ehemals PRO Unlimited), ein Plattformanbieter für integriertes Workforce Management (IWM), wurde in der jährlichen PEAK Matrix der Everest Group für Contingent Workforce Management (CWM)/Managed Service Provider (MSP) zum "Market Impact Leader" gekürt. In der CWM/MSP PEAK Matrix 2022 der Everest Group wurde die Leistung von 24 Dienstleistern bewertet, die Unternehmen Einblicke bieten, um wichtige Entscheidungen über ihre Marktpartner treffen zu können.

"Unternehmen brauchen auf dem heutigen Markt einen strategischen Partner, der die Komplexität des Managements erweiterter Workforce-Programme versteht und mit den Anforderungen des Unternehmens und des Marktes Schritt hält", so Kevin Akeroyd, CEO von Magnit. "Wir arbeiten hart daran, für Unternehmen aller Branchen, darunter zahlreiche Mitglieder der Global 2000, dieser Partner zu sein. Die erneute Auszeichnung als führender Anbieter in der Everest Group CWM/MSP PEAK Matrix ist eine Anerkennung für unsere Arbeit, unsere ausgewiesene Fachkompetenz und die erstklassigen Daten, Talentinformationen und moderne Software, die wir anbieten."

Abgesehen davon, dass Magnit zu den führenden Anbietern in dem Bericht zählt, wurde das Unternehmen in Anerkennung seiner Fortschritte im vergangenen Jahr mit dem Status "Star Performer" ausgezeichnet. Damit hat das Unternehmen diese Auszeichnung bereits das zweite Jahr in Folge erhalten. Magnit erzielte unter allen Anbietern die höchste Bewertung in Bezug auf den Markteinfluss, was für die hohe Marktakzeptanz, das vielfältige Portfolio und den außergewöhnlichen Nutzen für die Kunden spricht, der sich im Kundenfeedback widerspiegelt.

"Magnit hat sein Angebot an Zeitarbeitskräften durch sowohl organische als auch anorganische Investitionen zügig ausgebaut und seine Positionierung als Anbieter von Komplettlösungen für den Bedarf der Kunden an Zeitarbeitskräften gestärkt", so Krishna Charan, Practice Director, Everest Group. "Die Investitionen in Technologie, verbesserte Marktinformationen, Analyseangebote und die Expansion im Bereich der Direktbeschaffung haben zur Positionierung als Leader und Star Performer in der CWM/MSP PEAK Matrix 2022 der Everest Group beigetragen."

Auch in der Kategorie Vision und Fähigkeiten, einer weiteren Schlüsselkennzahl der Everest Group für die PEAK Matrix, konnte das Unternehmen einen Spitzenplatz belegen. Diese Kategorie dient dazu, die Fähigkeit eines Unternehmens zu messen, Dienstleistungen für Kunden zu erbringen. Dazu werden die Vision und die Strategie eines Anbieters, der Umfang seiner Dienstleistungen, Innovationen und Investitionen sowie der Umfang der Dienstleistungen berücksichtigt. Magnits beeindruckende Leistung in diesem Bereich spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens im Hinblick auf Wachstum und Verbesserung auf dem Markt wider.

Lesen Sie den kompletten Bericht.

Über Magnit

Magnit ist ein Weltmarktführer und Pionier im Contingent Workforce Management. Unsere branchenführende Integrated Workforce Management (IWM) Platform basiert auf über 30 Jahren Innovation, moderner Software, bewährtem Expertenwissen und erstklassigen Daten und Informationen. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre Talent- und Diversitätsziele zu optimieren und zugleich betrieblichen und finanziellen Erfolg zu verzeichnen. Mit Magnit können sich Unternehmen schnell an die Veränderungen in der Arbeitswelt anpassen und ihre Belegschaft mit größerer Agilität, Transparenz und Geschwindigkeit ausbauen. magnitglobal.com

"Magnit" ist eine Marke oder eingetragene Marke von Magnit, LLC. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument unter Verwendung des Namens "Magnit" Bezug genommen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum von Magnit, LLC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005360/de/

Contacts:

Andrew Petro, Account Manager

Matter Communications

MagnitPR@matternow.com