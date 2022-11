Neues Hybrid-Schulungsprogramm bietet drei Zertifizierungen und unterstreicht damit das Engagement von Anomali für seine Partnerunternehmen

Anomali, der führende Anbieter im Bereich der Modernisierung und Skalierung von Sicherheitsoperationen, der bahnbrechende Sicherheitstransparenz und eine intelligenzbasierte Bedrohungserkennung sowie die erforderlichen Reaktionen bietet, gab heute bekannt, dass ab sofort sein neues technisches Zertifizierungsprogramm Platinum Elite verfügbar ist. Um den Erfolg der Partnerunternehmen und der Kunden von Anomali weiter zu fördern, haben die Techniker aller Partnerunternehmen unabhängig von der derzeitigen Partner-Einstufung jetzt Zugang zu denselben technischen Schulungen, die auch den Außendiensttechnikern und Customer Success Engineers von Anomali zur Verfügung stehen.

Partnerunternehmen, die die Zertifizierung abschließen, können den Status Platinum Elite im Anomali Resilience Partnerprogramm erhalten. Seit der Einführung des neuen Partnerprogramms im März 2022 hat Anomali weiterhin Investitionen in den Vertrieb getätigt, das Personal im Außendienst verdoppelt und eigens einen Director of Channel Enablement eingestellt.

"Bis heute hat das Resilience Partnerprogramm unsere Partnerunternehmen enorm motiviert und unser Partnerengagement in den ersten sechs Monaten mehr als verdreifacht", so Chris Peterson, Vice President des Bereichs Worldwide Partnerships von Anomali. "Indem Anomali sein Programm Platinum Elite Enablement allen Partnerunternehmen ob GSI, Value-Added Resellern oder MSP zur Verfügung stellt, investiert das Unternehmen weiter in seine Partnerunternehmen, bietet zusätzliche Zugänge zum Markt und ermöglicht neue serviceorientierte Umsatzmöglichkeiten."

Die neue Schulung wird in Form eines hybriden Lernmodells angeboten, das sowohl von Dozenten geleitete Komponenten als auch praktische Übungen umfasst. Es besteht aus drei flexiblen Modulen, die es den Partnerunternehmen ermöglichen, den Erwerb von technischem Know-how an ihr Geschäftsmodell anzupassen und ihre Geschäftstätigkeit für Anomali zu erweitern. Die folgenden drei Zertifizierungen sind verfügbar:

Anomali Proof of Value Certified Engineer Schwerpunkt ist die Entwicklung von technischem Know-how, das vor dem Verkauf benötigt wird

Schwerpunkt ist die Entwicklung von technischem Know-how, das vor dem Verkauf benötigt wird Anomali Certified ThreatStream Engineer - Diese Zertifizierung befähigt Techniker von Partnerunternehmen dazu, für Anomali ThreatStream Implementierungs- und Integrationsleistungen zu erbringen

- Diese Zertifizierung befähigt Techniker von Partnerunternehmen dazu, für Anomali ThreatStream Implementierungs- und Integrationsleistungen zu erbringen Anomali Platform Certified Engineer Diese Zertifizierung befähigt Techniker von Partnerunternehmen dazu, für die Anomali Platform Implementierungs- und Integrationsleistungen zu erbringen

"Die technische Zertifizierungsschulung von Anomali ist grandios", so Paul Lim, Regional Director für die Region Australien/Neuseeland von Netpoleon. "Die Cloud-Bereitstellungsumgebung und die Interaktion mit den Technikern von Anomali liefern uns die praktische Erfahrung, die wir sofort in neue Serviceangebote für unsere Vertriebspartner und Kunden einbringen können."

Platinum Elite ist die höchste Ebene des Anomali Resilience Partnerprogramms. Sie bietet Partnerunternehmen eine Reihe von zusätzlichen Vorteilen, mit denen sie ihre Gewinnspannen maximieren und ihren Marktzugang mithilfe der Anomali Platform ausbauen können. Dazu zählen:

Lizenzierung der Anomali Platform für die Bereitstellung abrechenbarer Serviceleistungen

Zusätzliche Margen beim Wiederverkauf der Lösungen von Anomali

CPE-Credits für die Weiterbildungsanforderungen der CISSP-Zertifizierung für Techniker von Partnerunternehmen

Erweitertes technisches Know-how, um POV- und Implementierungsprojekte für Kunden durchführen zu können

"Der Ausbau der Geschäftstätigkeit eines Anbieters erfordert den Transfer von technischem Know-how, damit ein Partnerunternehmen Implementierungs- und Unternehmensdienstleistungen anbieten kann", so Craig Gledhill, CEO von ACA Pacific. "Das neue modulare technische Schulungsprogramm von Anomali bietet genau dies. Es beweist auch das kontinuierliche Engagement von Anomali für die Vertriebspartner, indem es den Technikern unserer Partnerunternehmen die notwendigen Fertigkeiten vermittelt, um ihren Kunden hervorragenden Support zu bieten und ihre Geschäftstätigkeit für Anomali zu erweitern."

Bei der Anomali Platform handelt es sich um eine Suite von Produkten, die ineinandergreifen und sich leicht in bestehende Sicherheits-Stacks in Multi-Cloud-, On-Premises- und Hybrid-Implementierungen integrieren lassen. Die integrierten Produktangebote unterstützen neue, speziell differenzierte Anwendungsfälle für die Sicherheitstransparenz, um Angreifer und deren Angriffe, und auch Ransomware, zu stoppen.

Die Produktsuite umfasst folgende Produkte: Match, eine Big-Data-Engine, die alle Telemetriedaten mit globalen Erkenntnissen korreliert, um verdächtige Sachverhalte in großem Umfang zu erkennen und auf diese zu reagieren; ThreatStream, das führende Produkt für das Management von Bedrohungsdaten und das größte Repository weltweiter Erkenntnisse; und Lens, die branchenweit einzige Erweiterung für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), die sämtliche Bedrohungen und IoCs in öffentlichen und privaten Daten identifiziert und so die neuesten Bedrohungen erkennt.

Weitere Informationen über die heutige Meldung und darüber, wie Sie zum Partnerunternehmen werden können, erhalten Sie beim Anomali Resilience Partnerprogramm.

Über Anomali

Anomali ist der führende Anbieter im Bereich der Modernisierung und Skalierung von Sicherheitsoperationen, der bahnbrechende Sicherheitstransparenzwerte und intelligenzbasierte Bedrohungserkennung und erforderliche Reaktionen bietet. In einer Welt mit einer Vielzahl von Beispielen wie SIEM, SOAR und XDR verstärkt die Anomali Platform die Transparenz, indem sie in bestehende Sicherheitstechnologien integriert wird und diese mit verwertbarem Kontext ausstattet, um die Angreifer zu stoppen. Anomali unterstützt Kunden und Partner bei der Transformation ihrer SOC-Plattform durch Erhöhung der Sicherheitswirksamkeit und Reduzierung ihrer Kosten mithilfe zentraler automatisierter Prozesse. Die Lösung ist in Big-Data-Management verankert und weist die weltweit größte Quelle globaler Aufklärung auf, die cloudnative, Multicloud-, Vor-Ort- und Hybrid-Bereitstellungen ermöglicht. Anomali wurde 2013 gegründet und betreut weltweit B2B-Unternehmen, große Unternehmen des öffentlichen Sektors, ISACs, ISAOs, Service-Provider und Global 1000-Kunden und trägt so zum Schutz der kritischen Infrastrukturen, Unternehmen und Menschen weltweit bei. Führende Risikokapitalgesellschaften wie Google Ventures, General Catalyst und IVP investieren in Anomali. Weitere Informationen finden Sie unter www.anomali.com.

