Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" bzw. "das Unternehmen"), ein führender Kommunikationsplattformanbieter für Kapitalmärkte, meldet heute, dass Donna de Winter, COO und CFO des Unternehmens, von The Software Report als eine der 50 einflussreichsten Frauen in Führungspositionen im Bereich SaaS für das Jahr 2022 ausgezeichnet wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005476/de/

Donna de Winter, COO CFO, Q4 Inc. (Photo: Business Wire)

Die erfolgreichen Frauen, die mit der diesjährigen Auszeichnung bedacht wurden, haben maßgeblich zu Innovationen und zum Erfolg ihres Unternehmens beigetragen von der Dokumentenerstellung bis hin zum Enterprise Resource Planning, in der Bildungsverwaltung, der Cybersicherheit sowie in weiteren Softwarekategorien. Der Markt für SaaS-Lösungen expandiert weiter. Man rechnet damit, dass der globale SaaS-Markt mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 25,9 Prozent von 143,8 Mrd. Dollar im vergangenen Jahr auf 720,4 Mrd. Dollar im Jahr 2028 steigen wird.

"Ich freue mich sehr, dass Donna de Winter als eine der 50 einflussreichsten Frauen in Führungspositionen im Bereich SaaS ausgezeichnet wurde. Ich kann mir keine andere Person vorstellen, die diese Anerkennung mehr verdient hätte", so Darrell Heaps, CEO von Q4 Inc. "Wir haben das große Glück, dass wir bei Q4 Inc. von der umfangreichen Branchenerfahrung von Donna de Winter profitieren dürfen. Ihre Doppelrolle als COO und CFO beweist ihre Tatkraft und ihr Engagement als weibliche Führungskraft. Donna de Winter ist für unser Team eine enorme Bereicherung; ihre Führungsqualitäten werden das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens auch künftig fördern."

Donna de Winter ist eine erfahrene Branchengröße und kann Erfolge in den Bereichen Strategie, Finanzen und Operations bei führenden Technologieunternehmen in Nordamerika vorweisen. Donna de Winter kam als COO zu Q4 Inc., um das kundenorientierte Servicemodell global auszurichten und zu erweitern. Im August 2022 wurde sie zusätzlich zur CFO ernannt. Bevor sie der Führungsriege von Q4 angehörte, war sie als Beraterin für Q4 tätig und bekleidete eine Reihe von Führungspositionen im Technologiesektor, darunter als CFO von Vision Critical und als CFO von Varicent, wo sie den Verkauf des Unternehmens an IBM leitete. In ihrer Freizeit begeistert sie sich für Baseball. Donna de Winter erwarb ihren Master-Abschluss in Betriebswirtschaft an der Universität von Toronto in Kanada.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 unterhält den Hauptsitz im kanadischen Toronto sowie Niederlassungen in New York, London und Kopenhagen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.q4inc.com.

Über The Software Report

The Software Report ist eine umfassende Informationsquelle für Marktforschung und Markterkenntnisse, Wirtschaftsnachrichten, Investitionsaktivitäten und unternehmerische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Softwaresektor. Mit Hauptsitz in New York City wird das Unternehmen von einem erfahrenen Team von Redakteuren, Autoren und Medienfachleuten geleitet, die sich mit Software und mit den Unternehmen, Führungskräften und Investoren, die in diesem Sektor tätig sind, bestens auskennen. Weitere Informationen über The Software Report erhalten Sie unter www.thesoftwarereport.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005476/de/

Contacts:

Medienanfragen: Heather Noll, media@q4inc.com