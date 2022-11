Mary Kay Inc., ein globaler Verfechter der Nachhaltigkeit, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Forest of Hope ein vom Unternehmen gesponserter Dokumentarfilm, der den Kampf um die Rettung der Wälder beleuchtet und die Geschichte des Naturschutzes und der Ermächtigung von Frauen erzählt, offiziell für vier Filmfestivals ausgewählt wurde.

Forest of Hope wurde von einem reinen Frauenteam geschrieben, inszeniert und produziert und auf dem La Femme International Film Festival gezeigt, einem ersten Filmfestival, das das Schaffen von Produzentinnen, Autorinnen und Regisseurinnen aus der ganzen Welt zelebriert, unterstützt und vorantreibt. Er wurde auch für das North Dakota Environmental Rights Film Festival, das Hot Springs International Women's Film Festival und das Green Film Festival ausgewählt.

Mary Kay fungierte als ausführende Produzentin des Kurzfilms in Zusammenarbeit mit The Nature Conservancy, um die Geschichte von Angelica, der Anführerin von Mujeres Unidas Para La Conservacion de Laguna de Sanchez, und einer Gruppe von Unternehmerinnen zu erzählen, die die Umweltprobleme in den umliegenden Gebieten der Stadt Monterrey bekämpfen.

Forest of Hope führt die Zuschauer in eine kleine Bergstadt in der Nähe der Stadt Monterrey, die vom Cumbres National Park umgeben ist, einem Naturschutzgebiet, das als "die Lunge der Region" bekannt ist. Es ist ein Ort, an dem Brände und Kahlschlag mehr als 30 des Waldes zerstört haben und der anfällig für andere ökologische Herausforderungen wie Wirbelstürme, Überschwemmungen und Probleme mit der Wasserversorgung ist.

Ein weiteres Problem, mit dem sich die Gegend konfrontiert sieht, ist der starke Abfluss von Regenwasser, der die städtische Infrastruktur, das Vieh vor Ort und die Bürger der Gemeinde beeinträchtigt. Angesichts all dieser natürlichen Verschlechterungen hat sich diese Gruppe von Frauen der Wiederherstellung der Vegetationsdecke und dem Anbau einheimischer Baumarten in Baumschulen gewidmet, um die ökologische Widerstandsfähigkeit des Gebiets zu erhalten.

Das Pflanzen von Bäumen und die Wiederaufforstung sind bewährte Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels, der Wasserqualität und -quantität, der Gesundheit der Artenvielfalt und der menschlichen Gesundheit. Bis heute hat Mary Kay mehr als 1,2 Millionen Bäume auf der ganzen Welt gepflanzt. Die Arbeit von Mary Kay zum Schutz der Bäume ist messbar und hat eine nachhaltige Wirkung.

Der jüngste Baumbericht beschreibt drei kumulative Vorteile des Pflanzens von Bäumen durch die Arbeit, die in Zusammenarbeit mit der Arbor Day Foundation durchgeführt wurde:

Kohlenstoff: Das Pflanzen, Schützen und Pflegen von Bäumen bindet Kohlenstoff. Wenn Bäume wachsen, wird Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Stämmen, Wurzeln und Ästen gebunden. Bislang gebundene Tonnen CO2: 1.115.522

Wasser: Bäume und Wälder spielen eine wichtige Rolle für die Wasserqualität und -menge. Gesunde Bäume und Wälder verringern die Bodenerosion, filtern Regenwasser und landwirtschaftliche Bewässerung, verbessern die Infiltration von Niederschlägen und verringern den Oberflächenabfluss. Vermiedener Wasserabfluss in Gallonen: 138.014.028 (entspricht 1.568.341 Menschen mit sauberem Wasser)

Luft: Bäume produzieren den Sauerstoff, den wir einatmen. Darüber hinaus beseitigen Bäume die Luftverschmutzung, indem sie die Lufttemperatur senken, Wasser in die Atmosphäre abgeben und Partikel filtern. Entfernte Luftschadstoffe in Tonnen: 6,123



Um mehr über Mary Kays Engagement für Nachhaltigkeit zu erfahren, besuchen Sie marykayglobal.com/sustainability und laden Sie die globale Nachhaltigkeitsstrategie von Mary Kay herunter: Heute Leben bereichern für ein nachhaltiges Morgen.

Über The Nature Conservancy

The Nature Conservancy ist eine globale Naturschutzorganisation, die sich für den Erhalt der Böden und Gewässer einsetzt, von denen alles Leben abhängt. Geleitet von der Wissenschaft schaffen wir innovative Lösungen für die größten Herausforderungen unserer Welt, damit Natur und Menschen gemeinsam gedeihen können. Wir bekämpfen den Klimawandel, schützen Land, Gewässer und Ozeane in einem noch nie dagewesenen Ausmaß, sorgen für eine nachhaltige Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser und helfen, Städte nachhaltiger zu gestalten. Wir arbeiten in 79 Ländern und Territorien und verfolgen dabei einen kooperativen Ansatz, der lokale Gemeinschaften, Regierungen, den Privatsektor und andere Partner einbezieht. Weitere Informationen finden Sie unter www.nature.org oder folgen Sie @nature_press auf Twitter.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, eine der ersten, die die unsichtbare Barriere durchbrach, die Frauen am beruflichen Aufstieg hindert, gründete 1963 ihr schon immer erträumtes Schönheitsunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen zur Förderung des Unternehmertums setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen auf ihrem Weg durch Bildung, Mentorenschaft, Interessenvertretung, Networking und Innovation zu unterstützen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für ein nachhaltiges Morgen zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung von Business Excellence, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

