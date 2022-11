Singapur (ots/PRNewswire) -- Kollaborationen mit OCBC, Razer und UBS zur Förderung von DekarbonisierungsinitiativenSembcorp Industries (Sembcorp) wird sein Corporate Venture für CO2-Managementlösungen GoNetZero heute im Singapur-Pavillon auf der 27. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27) in Ägypten einführen.Ein One-Stop-Partner für Lösungen im Bereich erneuerbare Energien und CO2-ManagementDie Gründung von GoNetZero ergänzt das Angebot von Sembcorp als führender panasiatischer Akteur im Bereich erneuerbare Energien. GoNetZero bietet aus einer Hand Zugang zu Zertifikaten für erneuerbare Energien und Emissionsgutschriften sowie Portfolio-Management für erneuerbare Energien und Umwelteigenschaften und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um ihre Klima-Aktionspläne zu unterstützen.Ng Lay San, Mitbegründer und Leiter von GoNetZero, sagte: "Unternehmen haben es selbst in der Hand, netto null Emissionen erreichen zu können. GoNetZero bietet Unternehmen die vollständige Suite von Lösungen, von Zertifikaten für erneuerbare Energien bis hin zu Emissionsgutschriften, um ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen."Eine kollaborative Plattform mit Kapazitäten für verifizierte erneuerbare Energien in EchtzeitUnterstützt von Sembcorps fundiertem Fachwissen in den Bereichen Engineering und Digital wird GoNetZero von einer kollaborativen digitalen Plattform untermauert, die Blockchain-Technologie nutzt.Charles Koh, Plattformgründer von GoNetZero und Chief Digital Officer von Sembcorp, sagte: "Wir haben die digitale Plattform GoNetZero mithilfe von Blockchain-Technologie aufgebaut. Die Plattform bietet Analyse-, Bericht- und Tracking-Zools und kann eneuerbare Energien ab der Quelle in Echtzeit verifizieren. Unternehmenskunden können ihre Klima-Aktionspläne mit Zuversicht und Transparenz umsetzen."Partnerschaften mit führenden Unternehmen bei Initiativen zur DekarbonisierungMehrere Initiativen in Zusammenarbeit mit führenden Branchenakteuren werden zusammen mit der Einführung von GoNetZero bekanntgegeben.Die OCBC Bank arbeitet mit GoNetZero an einem Programm zur Zusammenführung von Zertifikaten für erneuerbare Energien mit Finanzierungsmitteln zusammen. Das Programm zielt darauf ab, Unternehmen zu ermutigen, erneuerbare Energien durch verschiedene Initiativen einzusetzen und zu übernehmen. Die erste Phase des Programms richtet sich an Unternehmen in Singapur, und es ist eine weitere Expansion nach Südostasien geplant.Razer, die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer, hat letzte Woche seinen Nachhaltigkeitsservice Restorify auf den Markt gebracht. Angeführt von Razer Fintech, dem Finanztechnologiearm des Unternehmens, bietet Restorify sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen einen rückverfolgbaren und fraktionierten kohlenstoffneutralen Kassenvorgang. Dies wird durch die Partnerschaft mit GoNetZero und ESGpedia ermöglicht.Gemeinsam mit GoNetZero führt UBS in Singapur die erste stündliche Anpassung des Energieverbrauchs mit erneuerbaren Energien durch, die es in Singapur gemäß den Zertifizierungsstandards von EnergyTag beschafft. Mithilfe der blockchainbasierten digitalen Plattform von GoNetZero wird das Pilotprojekt in der UBS-Niederlassung in Singapur die Möglichkeit einer zeitbasierten granularen Verifizierung und Nachverfolgung aufzeigen, um Möglichkeiten für eine weitere Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu identifizieren.Unterstützt durch das Corporate Venture Launchpad von EDBGoNetZero wurde durch das Corporate Venture Launchpad des Singapore Economic Development Board (EDB) unterstützt, ein Corporate-Venturing-Programm, das Unternehmen dabei unterstützen soll, von Singapur aus neue Unternehmungen mit dem Potenzial zu starten, weltweit führende Unternehmen zu werden.Diese Ankündigung hat keine Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie und den Nettovermögenswert je Aktie von Sembcorp Industries für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Durch die Bereitstellung eines einheitlichen Zugangs zu Lösungen für erneuerbare Energien und das CO2-Management, einschließlich Zertifikate für erneuerbare Energien und Emissionsgutschriften, ermöglicht GoNetZero Unternehmen in Asien und weltweit, dringende Klimamaßnahmen zu ergreifen.Basierend auf einer kollaborativen digitalen Plattform, die Blockchain-Technologie nutzt, bietet GoNetZero Portfolio-Management für erneuerbare Energien und Umwelteigenschaften, einen Marktplatz für Zertifikate für erneuerbare Energien und CO2-Gutschriften und verfügt über die Fähigkeit, erneuerbare Energien ab der Quelle in Echtzeit zu verifizieren.GoNetZero ist ein Unternehmen von Sembcorp Industries, einem führenden panasiatischen Akteur im Bereich erneuerbare Energien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.gonetzero.ai/Weitere Informationen zu Sembcorp Industries sind verfügbar auf www.sembcorp.comBitte klicken Sie hier (https://media.sembcorp.com/data/WWW-MEDIA/List%20of%20Multimedia%20Resources%20about%20GoNetZero.pdf), um weitere Informationen über die digitale Plattform GoNetZero zu erhalten und die Infografik (https://www.sembcorp.com/en/media/783295/gonetzero-247-verified-re-and-sub-hourly-matching.pdf) darüber herunterzuladen, wie die Anpassung von erneuerbaren Energien an den Verbrauch in weniger als einer Stunde durchgeführt werden kann.