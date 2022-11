NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Stadion: Wem hilft eine neue Arena?

"Die Stadt Nürnberg kann es sich weder leisten, einen Neu- oder Umbau zu bezahlen, noch zählt dies zu ihren Pflichtaufgaben. Solange für Kinder nicht genügend Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind, so lange die Armut in Teilen der Stadt unübersehbar ist, verbietet sich jegliches aus Steuermitteln gespeiste Investment für einen schicken Fußballtempel, über den sich vor allem der Club freuen könnte. Wem nutzt eine neue Arena?, lautet die Kernfrage. Diese Ausgangslage ist keine Nürnberger Besonderheit. Nicht wenige Vereine haben sich in den vergangenen Jahrzehnten eigene Arenen errichtet. Eine solche Lösung verbietet sich in der Noris, zumindest ist die Stadtspitze nicht zu einem Verkauf des Areals bereit. Also bleibt nur eine Kooperation zwischen der Kommune, dem 1. FC Nürnberg und privaten Geldgebern"./ra/DP/jha