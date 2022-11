RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu seltsame Doppelmoral:

"Es war ein Fehler, die WM nach Katar zu vergeben. Menschenrechte, Klima, Fankultur - nichts davon entspricht dem, was dieses alle vier Jahre von Milliarden Menschen mit Sehnsucht erwartete, spektakuläre Sportgroßereignis verdient hätte. Was nun jedoch aktuell in Deutschland passiert, ist lächerlich. Doppelmoral ist der passende Begriff dafür. Unlängst war Wirtschaftsminister Robert Habeck in Katar und machte den Bückling vor dem Emir. Der Grüne einigte sich Mitte Mai mit "Seiner Hoheit Scheich Tamin Al Thani" auf eine Energiepartnerschaft: Flüssiggas und grüner Wasserstoff sollen geliefert werden. Von jenem Land, dem Bundesinnenministerin Nancy Faeser nun in Sachen Menschenrechte die Leviten las. Ab Dezember können endlich jene Frachter anlanden, die das begehrte Flüssiggas transportieren - eben bald auch aus Katar. Bis in ferner Zukunft in Deutschland hoffentlich genug Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird. Bis dahin wird noch der eine oder andere Fußball-Weltmeister gekürt."/ra/DP/he