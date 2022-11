Washington - Die USA gehen nach dem mutmaßlichen Raketeneinschlag in Polen offenbar davon aus, dass es sich um eine ukrainische Flugabwehrrakete handelt. Darauf deuteten die ersten US-Ermittlungsergebnisse hin, berichten mehrere Medien übereinstimmend.



Demnach sollen die Ukrainer versucht haben, sich gegen russische Raketenangriffe zu verteidigen. Zuvor hatte sich US-Präsident Joe Biden in Bezug auf die Explosion auf polnischem Territorium bereits zurückhaltend gezeigt. Es sei "unwahrscheinlich", dass die Rakete von Russland aus abgefeuert worden sei, sagte Biden am Rande des G20-Gipfels auf Bali. "Aber wir werden sehen", ergänzte er.



Der Vorfall müsse nun zunächst einmal gründlich untersucht werden.

