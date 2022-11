Der amerikanische Fahrzeugzulieferer Lear Corporation (ISIN: US5218652049, NYSE: LEA) wird eine Quartalsdividende von 77 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 27. Dezember 2022 (Record day: 7. Dezember 2022). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 3,08 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 148,26 US-Dollar (Stand: 15. November 2022) ergibt dies eine Dividendenrendite ...

