DJ Siemens Energy erwartet 2022/23 Nettoverlust "sehr stark verringert"

FRANKFURT (Dow Jones)--Hohe Verluste im Windenergiegeschäft und Belastungen durch den Rückzug aus dem Russlandgeschäft haben Siemens Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) wie angekündigt tiefrote Zahlen eingebrockt. Und auch im neuen Geschäftsjahr stimmt Vorstandschef Christian Bruch die Anleger auf einen Nettoverlust ein. Der werde sich im Vergleich zum zuletzt verbuchten Fehlbetrag von 647 Millionen Euro allerdings "sehr stark verringern", hieß es bei Vorlage der Bilanz.

Aufgrund der Verluste "sowie der aktuellen und im nächsten Jahr zu erwartenden Herausforderungen" müssen die Aktionäre auf eine Dividende verzichten. Für das erste Geschäftsjahr als eigenständiges Unternehmen nach der Abspaltung von Siemens hatten die Anteilseigner trotz 560 Millionen Euro Verlust noch 10 Cent je Aktie erhalten.

Operativ ist es im vergangenen Jahr in der Sparte Gas and Power, zu der die konventionelle Kraftwerkstechnik und die Netztechnik gehören, besser gelaufen. Dort stieg bei leichtem Wachstum die angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten um 40 Basispunkte auf 4,9 Prozent. Bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa stand demgegenüber ein operativer Verlust von 663 Millionen Euro zu Buche - mehr als das Doppelte aus dem Vorjahr.

Siemens Energy will nun für 4,2 Milliarden Euro auch die restlichen gut 32 Prozent der kriselnden spanischen Gesellschaft übernehmen und das Geschäft anschließend komplett integrieren. Konzernchef Bruch hofft, die Probleme so besser in den Griff zu bekommen. Die Annahmefrist für die Gamesa-Aktien läuft bis zum 13. Dezember.

Für das neue Geschäftsjahr peilt Siemens Energy 3 bis 5 Prozent vergleichbares Wachstum sowie eine bereinigte Ergebnismarge von 2 bis 4 Prozent an. Dabei werden die drei neuen Sparten, die aus dem bisherigen Segment Gas and Power hervorgehen, noch jeweils mit höheren Renditespannen als der Konzern erwartet. Es ist daher anzunehmen, dass die Margen von Siemens Gamesa deutlich schwächer oder womöglich sogar negativ ausfallen werden. Eine Prognose hat die in Bilbao ansässige Gesellschaft bei Vorlage ihrer Bilanz in der vergangenen Woche nicht abgegeben.

