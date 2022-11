Ideen zur DAX-Wochenmitte am 16.11.2022 beruht auf der Vola nach den Raketenteilen in Polen und einer neuen Trump-Kandidatur in den USA. DAX orientiert sich weiter an der Oberseite Wir hatten an den letzten Handelstagen über die Kurslücken im DAX gesprochen und gestern erneut ein GAP am Morgen erhalten. Ähnlich wie in der Montagsanalyse 15.11.2022 ausführlich dargelegt, waren daher auch am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...