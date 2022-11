Die Inflation in den USA liegt bei 7,7 %. Das, was folgte, hat die letzte Woche sehr eindrucksvoll gezeigt: Die globalen Aktienkurse sind stark gestiegen. Insbesondere Tech- und Growth-Aktien setzen zum Turnaround an. Der Rest ist Geschichte. Oder eben noch die Zukunft, eine neue Handelswoche steht zum Zeitpunkt, während ich diese Zeilen schreibe, in den Startlöchern. Lass uns heute trotzdem einmal über den Auslöser dieser Turnaround-Bewegung nachdenken. Es zeigt mir weiterhin, dass Börsen-News ...

Den vollständigen Artikel lesen ...