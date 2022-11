Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Research Update

Matador Secondary Private Equity AG: Q3 2022 Reporting, Research Update



16.11.2022



Q3 2022 Reporting Die ersten drei Quartale übertreffen Planzahlen / Erwartungen

Secondary Private Equity Portfolio mit hervorragender Performance

Gewinnerwartung für das Gesamtjahr 2022 bestätigt

Sarnen, 15. November 2022 - Die Investitionsstrategie der Matador Secondary Private Equity AG mit ihrem Fokus auf Secondary Private Equity spielt ihre Stärken weiter voll aus: Das Portfolio der Matador weist auch in 2022 sehr gute Ergebnisse aus und die Matador erhielt zahlreiche Ausschüttungen, was zu einem Ergebnis über den Erwartungen führte. Freie Liquidität wurde in Secondary Private Equity reinvestiert, aus welchen die Matador eine Nettorendite von 16% p.a. erwartet. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Strategie der Matador vor allem auch in Krisenzeiten sehr stabil ist: Die hervorragenden Opportunitäten in schwierigen Zeiten legen den Grundstein für eine überaus erfolgreiche Performance in den darauffolgenden Jahren. Auf Grund dieser positiven Entwicklungen erwartet die Matador ein sehr erfolgreiches GJ 2022 und bestätigt ihre Gewinnerwartung mit mindestens 5 Mio. CHF Gewinn nach Steuern.

Über die Gesellschaft Die Matador (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert.

