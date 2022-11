München (ots) -- Private Haftpflichtversicherung (PHV) schützt im Schadenfall vor finanziellem Ruin- Leistungsstarke PHV-Tarife für weniger als 25 Euro im Jahr - Vergleichen lohnt sich45 Prozent der Studierenden in Deutschland haben keine Privathaftpflichtversicherung (PHV).1) Das ergab eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag von CHECK24. Und das, obwohl die PHV zu den essentiellen Versicherungen zählt, die im Schadenfall vor dem finanziellen Ruin bewahrt."Da vor allem Personenschäden Kosten in Millionenhöhe verursachen können, ist eine PHV empfehlenswert", sagt Lorenz Becker, Geschäftsführer Privathaftpflichtversicherung bei CHECK24. "Auch für sogenannte Mietsachschäden, Schäden am Eigentum von Vermieter*innen, kann eine Versicherung sinnvoll sein. Hierzu zählen beispielsweise kaputte Türen, zerbrochene Waschbecken, zerkratzte Böden oder beschädigte Fenster. Solche Schäden können schnell durch eine kleine Unachtsamkeit entstehen"Studierende (https://www.check24.de/haftpflichtversicherung/studenten/), die sich direkt nach ihrem Schulabschluss in der Erstausbildung befinden, können sich über die Privathaftpflichtversicherung (https://www.check24.de/privathaftpflicht/) ihrer Eltern absichern (sofern zwischen Schulabschluss und Erststudium weniger als zwölf Monate liegen). Ein Zweit- oder ein berufsbegleitendes Studium erfordert hingegen den Abschluss einer separaten Privathaftpflichtpolice.Auch in Wohngemeinschaften ist eine private Haftpflichtversicherung besonders empfehlenswert. "Wer in einer WG wohnt, sollte nicht nur selbst eine PHV abschließen, sondern auch seine Mitbewohner*innen zum Abschluss motivieren", sagt Lorenz Becker. "So bleibt man selbst nicht auf den Kosten sitzen, wenn Mitbewohner*innen z. B. ein Glas Wasser auf dem eigenen Laptop verschütten oder Schäden in der gemeinsamen Wohnung anrichten."Leistungsstarke Tarife für weniger als 25 Euro im Jahr - Vergleichen lohnt sichViele Versicherer bieten für Studierende vergünstigte Tarife an. Eine PHV mit guten Leistungen gibt es für weniger als 25 Euro im Jahr. Auslandsaufenthalte sind üblicherweise für eine bestimmte Dauer mitversichert. Auch, wenn es nicht zu einem Schaden kommt, kann die PHV hilfreich sein."Eine gute PHV-Versicherung kann auch für die Wohnungssuche erforderlich sein", sagt Lorenz Becker. "Manche Vermieter*innen möchten sehen, dass es einen entsprechenden Vertrag gibt, da sie auf diese Weise abgesichert sind, wenn es an ihrem Wohneigentum zum Schaden kommt. Service für Kund*innen: kostenlose Beratung und Vertragsverwaltung im digitalen KundenkontoBei sämtlichen Fragen zur Privathaftpflichtversicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1)Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.145 Personen zwischen dem 28.1. und 31.1.2022 teilnahmen. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. (Basis netto: alle Befragten mit dem höchsten Bildungsabschluss "Noch im Studium" n=116) 