Der deutsche Leitindex ist auch gestern mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Zum Start sah es danach allerdings noch nicht aus. Der DAX rutschte schnell unter die Marke von 14.300 Punkten. Am Nachmittag zog er dann an und schloss bei 14.378 Zählern. Marktidee: Infineon Infineon hat gestern Quartalszahlen präsentiert und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie legte daraufhin zu und gehörte zu den stärksten Werten im DAX. Aus technischer Sicht befindet sich der Kurs jetzt direkt an einer wichtigen Widerstandszone. Bei einem nachhaltigen Anstieg darüber wäre der Weg zu zwei neuen Zielbereichen frei.