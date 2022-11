HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3597/ Die Recherchegruppe ist rund um die täglichen Wiener Börse Pläusche mit den Mails an rudi@boersenradio.at entstanden. Wir hatten zu diesem Rundmail-Verteiler eingeladen, aktuell sind 47 Adressen drauf. Die erste Frage war: Welches österreichische Unternehmen hättet Ihr gerne an der Börse? Ich gebe jetzt hier ganz bewusst keinen Spoiler zu den 17 genannten Unternehmen, aber ankündigen kann ich sehr wohl, dass die eine oder andere überraschende Facette bis hin zu Comebacks dabei ist. Einfach reinhören. Ach ja: Mein deutscher Kollege Sebastian Leben hat in den Jingle extra "Recherchegruppe yippie!" drübergerappt. Wer in die Recherchegruppe will, sagt "Ich will" an rudi@boersenradio.at . ...

