Der Baukonzern Strabag hat das Trading Statement mit einigen Kennzahlen für die ersten neun Monate 2022 veröffentlicht. Die Leistung konnte um 10 Prozent auf 12.645,28 Mio. Euro gesteigert werden. Die größte Leistungssteigerung in absoluten Zahlen wurde in Deutschland verzeichnet, gefolgt vom Vereinigten Königreich, wo die Abarbeitung der zwei größten Projekte im Auftragsbestand immer mehr Fahrt aufnimmt, sowie in Österreich und Tschechien, informiert die Gesellschaft. Einen moderaten Leistungsrückgang gab es dagegen in Polen, Slowenien, Dänemark und den Benelux-Ländern. Der Auftragsbestand per 30.9.2022 lag mit 23.327,59 Mio. Euro um 8 Prozent über jenem des Vergleichszeitpunkts des Vorjahres und damit nur geringfügig ...

