Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit moderaten Gewinnen beendet, nach dem überraschenden Rückgang der US-Produzentenpreise war es zeitweise deutlich nach oben gegangen, ein Teil der Gewinne musste dann aber wieder abgegeben werden, der ATX schloss mit einem Plus von 0,6%. Positive Nachrichten von der makroökonomischen Seite kamen aus Deutschland, dort hatte sich die Konjunkturerwartung, gemessen am ZEW-Index, gegenüber dem Vormonat um 22,5 Punkte verbessert, das war zwar immer noch im negativen Bereich, aber deutlich besser als zuvor von Analysten angenommen. Im Blickpunkt des Interesses standen zwei Unternehmensergebnisse, Rosenbauer rutschte in die roten Zahlen, der Feuerwehrausrüster erzielte bei ...

