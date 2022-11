In Deutschland verstecken sich nicht nur die Hidden Champions und interessante Small Caps, sondern vor allem kräftige Dividendenzahler. Das sind die fünf Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus der Bundesrepublik. Von Johann Werther Hohe Dividenden sind von jeher für Anleger etwas ganz Besonderes. Ausschüttungen sind das Salz in der Suppe des Kapitalmarktes und machen das Investieren erst so richtig spannend und stiften Freude bei Anlegern. ...

