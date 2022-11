Der DAX-Konzern Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) will für das letzte Geschäftsjahr keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch in München berichtet wurde. Begründet wurde dies mit den wachsenden Verlusten sowie der aktuellen und im nächsten Jahr zu erwartenden Herausforderungen. In diesem Jahr wurde noch eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 7. ...

