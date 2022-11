Erst am 07. November hatten wir auf diese Trading-Chance mit Infineon ISIN: DE0006231004 im RuMaS Express-Service hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Infineon: Wie wär's mit einem mutigen Trade?" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir einen Einstiegskurs genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 8,23-fache erhöhen konnte. Diejenigen, die unserem Börsentipp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...