Rückblick: Der deutsche Leitindex konnte am gestrigen Dienstag an die positiven Tendenzen der vorangegangenen Sitzungen anknüpfen und weitere 0.5% aufsatteln. Schon zur Eröffnung bei 14'372 rissen die Blue Chips eine 59 Punkte breite Lücke in den Chart (Vortagsschluss bei 14'313), die jedoch bereits wenig später mit dem Rückfall auf das Tagestief ...

