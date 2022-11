Cyara, Anbieter der preisgekrönten Automated Customer Experience (CX) Assurance-Plattform, hat Max Lipovetsky zum Vice President, Products, und Russ Hellmann zum Vice President, Growth Marketing, ernannt. Die Ernennungen erfolgten im Rahmen der beschleunigten Ausdehnung der globalen Präsenz des Unternehmens.

Mit mehr als 20-jähriger Erfahrung in der Branche für Kontaktzentren und IVR bringt Max Lipovetsky als Vice President, Products, umfangreiches Fachwissen zu Cyara mit. Im Jahr 2003 war Lipovetsky Mitbegründer von Global Speech Networks und brachte dort eine der ersten SaaS-Kontaktzentrum-Clouds auf den Markt die die Aufmerksamkeit einiger der größten Firmen der Region Australien-Neuseeland erregte. Lipovetsky wird seine Tätigkeit in Melbourne (Australien) ausüben und Cyara insbesondere durch die nächste Produktinnovationsphase führen, wobei er für die in schnellem Wandel befindliche Rolle künstlicher Intelligenz (KI) beim Testen zuständig sein wird.

Russ Hellmann, der frühere Head of Global Demand Digital Innovation bei Fujitsu, kommt in der neu geschaffenen Rolle des Vice President, Growth Marketing, zu Cyara. Er wird seine Tätigkeit in Texas (USA) ausüben und für die Entwicklung einer zentralisierten Fähigkeit regionaler Teams verantwortlich sein, um die Kundengewinnung und Partneraktivierung zu ermöglichen. Hellmann wird vier strategische Wachstumssäulen leiten globale Programme, digitales Marketing, Field-Marketing und Partner-Marketing -, die zusammen eine einflussreiche Rolle bei der Planung, Ausarbeitung und Aktivierung von Kampagnen spielen, die Cyara eine rasche Skalierung ermöglichen sollen.

Diese beiden bedeutenden Neuzugänge zum Geschäftsleitungsteam von Cyara folgen auf die im vergangenen Monat vorgenommenen Ernennungen von Dean Saunders, Channel and Alliances Director of APAC, und Vikram Verma, dem ersten unabhängigen Board-Mitglied von Cyara.

Max Lipovetsky, VP Products, sagte dazu: "Cyara bringt Agilität und beschleunigte Innovation in den CX-Bereich und Turboaufladung für Firmen, die die bestmöglichen Erlebnisse für ihre Kunden schaffen wollen. Cyara tut dies durch CX Assurance, eine Produktkategorie, die es praktisch im Alleingang in globalem Maßstab auf die Beine gestellt hat. Angesichts seiner Innovationsgeschichte und einer auf Wachstum ausgelegten organisatorischen Plattform bin ich supergespannt auf meine Tätigkeit zusammen mit Alok Kulkarni und seinem Team."

Russ Hellmann, VP Growth Marketing, erklärte: "CX ist eine Kunst und eine Wissenschaft und nur Cyara kann beide Aspekte messen, testen und optimieren. Angesichts der rapiden und fundamentalen Verschiebung in die Cloud ist es unerlässlich für den Erfolg, jede Facette des CX-Weges nahtlos zu gestalten. Dank der umfassenden Assurance-Fähigkeiten von Cyara, seiner ausgedehnten globalen Partnerschaften und leidenschaftlichen MitarbeiterInnen freue ich mich sehr, zu einem wachstumsstarken, kategorieführenden Anbieter zu kommen, der die Grenzen immer weiter ausdehnt und neu definiert."

Alok Kulkarni, CEO und Mitbegründer von Cyara, ergänzte: "Die Gewinnung hochkarätiger Mitarbeiter wie Max Lipovetsky und Russ Hellmann, die uns bei der Produktinnovation, Unterbreitung eines Wertvorschlags und Wachstumsstrategie behilflich sein werden, versetzt Cyara in eine einzigartige und glückliche Stellung auf der Schwelle zum Jahr 2023. Wir beginnen jetzt eine Phase enormen Wandels in unserer Branche, die Risiken und Chancen mit sich bringen wird. Von unseren Wachstumsambitionen bis hin zur Zufriedenheit unserer Belegschaft es ist unerlässlich, über die richtigen Führungskräfte zu verfügen, und ich freue mich sehr auf die Auswirkungen, die Russ und Max für unsere Kunden, Partner und das Team herbeiführen werden."

Über Cyara

Cyara ist die weltweit führende automatisierte Customer Experience (CX) Assurance-Plattform mit Sitz im Silicon Valley. Die Cloud-basierten Omnichannel-Assurance-Lösungen von Cyara für Sprachqualität und Chatbot-Tests beschleunigen die Bereitstellung fehlerloser Customer Journeys und reduzieren gleichzeitig das Risiko von kundenseitigen Problemen. Tag für Tag setzen führende globale Marken auf die Cyara-Plattform, um die Zufriedenheit ihrer Kunden in großem Umfang zu gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter cyara.com.

