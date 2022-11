Wien (ots) -Zur Weltmeisterschaft 2022 stellt Wettfreunde.net (https://www.wettfreunde.net/) einen neuen Experten vor: der Kulttrainer Peter Neururer wird ab dieser Woche auf der Plattform regelmäßig das Fußballgeschehen analysieren.Gegen Peter Neururer im Tippspiel "WM-Prophet" antretenIn der ersten WM Prognose, die am 14. November auf dem Wettfreunde YouTube Kanal veröffentlicht wurde, bespricht Neururer gemeinsam mit den Wett-Experten die Stärken und Schwächen des deutschen Kaders und die Chancen auf den Weltmeistertitel. Das Trio wird wöchentlich das Turniergeschehen analysieren.Auf wettfreunde.net werden täglich Tipps, Analysen und Prognosen zur Weltmeisterschaft veröffentlicht. Zusätzlich läuft ein Tippspiel namens "Der Wettfreunde WM-Prophet", bei dem Nutzer kostenlos gegen Peter Neururer antreten können. Es gibt attraktive Geldpreise zu gewinnen.Wöchentliche Bundesliga AnalysenDie Zusammenarbeit setzt sich nach der Weltmeisterschaft fort: Der ehemalige Coach wird ebenfalls als Bundesliga-Experte in den Video-Shows auftreten und eine eigene Kolumne auf wettfreunde.net bekommen: In der Rückrunde der laufenden Spielzeit wird es von Peter Neururer jeden Montag eine Einschätzung zur "Lage der Liga" geben.Martin Huber, Head of DACH bei Better Collective: "Wir freuen uns, mit Peter Neururer eine absolute Kultfigur des deutschen Fußballs an Bord zu haben. Gemeinsam werden wir großartige Inhalte zur Weltmeisterschaft, der Bundesliga und zu aktuellen Fußballthemen erstellen, um unsere Nutzer mit ebenso unterhaltsamen wie werthaltigen Informationen zu versorgen."Alle Videos werden auf dem Wettfreunde.net YouTube-Kanal online gehen: https://www.youtube.com/@Wettfreunde. (https://www.youtube.com/Wettfreunde)Über WettfreundeWettfreunde (www.wettfreunde.net) ist ein unabhängiges Nachrichtenportal für Sportwetten. Über die Website haben Nutzer Zugang zu sorgfältigen recherchierte Expertentipps, spannende News aus der Welt des Sports. Wettfreunde ist Teil der Sportwetten-Mediengruppe Better Collective, die an der Nasdaq-Stockholm gelistet ist und 400 Mitarbeiter beschäftigt.Pressekontakt:Carla RosochaHead of Group Earned Mediacrosocha@bettercollective.comTel. +45 27 57 74 55Original-Content von: Wettfreunde.net, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148945/5371434