FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rüstungskonzern Rheinmetall liefert im Zuge des von der Bundesregierung beauftragten Ringtauschs 15 Kampfpanzer an die Slowakische Republik. Dies wurde nun in Brüssel zwischen Vertretern beider Länder und dem Unternehmen vertraglich vereinbart, wie die Rheinmetall AG mitteilte. Neben dem Panzermodell Leopard 2 A4 umfasst der Auftrag ein Munitionspaket sowie integrierte Ausbildungs- und Logistikleistungen. Die slowakischen Streitkräfte geben ihrerseits militärische Ausrüstung zur Unterstützung an die Ukraine ab.

Bei den zur Verfügung gestellten Fahrzeugen handelt es sich um überholte Leopard 2 A4 aus ehemaligen Beständen verschiedener Nutzerstaaten, welche sich im Eigentum von Rheinmetall befinden. Das erste Fahrzeug soll im Dezember 2022 ausgeliefert werden und die Auslieferung soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Der Ringtausch soll die Ukraine bei deren Anstrengungen gegen die russische Invasion unterstützen. Dabei geben Nato-Partner Großgerät aus vormals sowjetischer Produktion an die Ukraine ab und erhalten dafür verfügbare Systeme aus westlicher Produktion.

November 16, 2022 03:23 ET (08:23 GMT)

