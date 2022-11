Hamburg (ots) -Im Juli haben Moritz Bleibtreu, 51, und Saskia de Tschaschell, 31, geheiratet. Die Managerin hat bei der Hochzeit ihren Nachnamen abgelegt. In der aktuellen GALA (Heft 47/2022, ab morgen im Handel) schwärmt der Schauspieler: "Ich hätte es nicht gedacht, aber es macht was aus, wenn die Frau deinen Namen trägt."Über den roten Teppich geht das Ehepaar bei offiziellen Events dennoch nicht gemeinsam: "Das ist seine Bühne, die überlasse ich ihm", so Saskia Bleibtreu zu GALA.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierRTL DeutschlandTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: frauke.meier@rtl.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5371460