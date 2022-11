Von Januar bis Oktober 2022 sind 3'849 Schweizer Unternehmen in ein Insolvenzverfahren gegangen.Zürich - Von Januar bis Oktober 2022 sind 3'849 Schweizer Unternehmen in ein Insolvenzverfahren gegangen. Dies ist eine Zunahme um 19 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr. Dabei sticht der Kanton Zürich besonders negativ hervor. Hier stiegen die Konkurse von 509 Fällen auf 719 Fälle, was einem Zuwachs von 41 Prozent entspricht, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Dun &

