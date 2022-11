Coinplay bietet die besten Bedingungen für Kryptowetten zur WM

Anzeige / Werbung

Die Weltmeisterschaft 2022 steht vor der Tür!

Die Fans freuen sich auf spektakuläre Spiele, und Wettende lassen sich die Chance nicht entgehen, am Vorabend der Weltmeisterschaft profitable Wetten abzuschließen. Coinplay ist die bequemste und vielversprechendste Plattform für Krypto-Wetten auf die Weltmeisterschaft.

Informationen über Coinplay

Falls Sie auf der Suche nach einer Plattform sind, auf der Sie auf Sport- und Nicht-Sport-Events wetten und alle Vorzüge eines Online-Casinos finden können, dann ist Coinplay genau das Richtige für Sie. Coinplay-Nutzer haben Zugang zu Sportwetten und esports, Politik, Neuheitswetten und vieles mehr.

Zahlreiche Märkte und Möglichkeiten, einzigartige Wetten zu erstellen, werden selbst die erfahrensten Wettenden überraschen, während hohe Quoten die Rentabilität von Online-Kryptowetten erhöhen. Der Casino-Bereich bietet eine große Auswahl an Spielautomaten, Roulettes und Live-Spielen. Über 40 verschiedene Kryptowährungen sind für Einzahlungen auf Coinplay verfügbar. Die Spieler können bis zu 5 Kryptowährungs-Wallets erstellen. Benutzer, die sich mit Kryptowährungen vertraut machen wollen, können ihre Bankkarten verwenden, um Kryptowährungen auf der Coinplay-Website zu kaufen. Die Option ist in den Kontoeinstellungen über die Schaltfläche "Buy cryptocurrency" verfügbar. Es öffnet sich ein einfach zu bedienendes Widget, mit dem Fiat-Währungen in Kryptowährungen umgewandelt werden können.

Damit Wettende ihre Wetten zeitnah platzieren können, hat Coinplay ein benutzerfreundliches Design in der Desktop-Version und in der Android-App entwickelt (iOS-App folgt in Kürze). Es ist ganz einfach, auf Coinplay zu wetten. Die Plattform bereitet keine Schwierigkeiten bei der Nutzung.

Das Erstellen eines persönlichen Profils auf Coinplay nimmt wenig Zeit in Anspruch. Die Benutzer können sich per E-Mail oder über soziale Netzwerke registrieren; es ist lediglich erforderlich, sich ein sicheres Passwort auszudenken. Jedes neue Mitglied erhält einen garantierten Willkommensbonus, der den Betrag der ersten Einzahlung bis zu 5.000 USDT verdoppelt!

Coinplay ist die beste Wettplattform für die Fußballweltmeisterschaft

Erfolgreiche WM-Wetten erfordern zahlreiche Märkte, eine stabile Website und hohe Quoten. All das gibt es bei Coinplay, und sogar noch ein bisschen mehr. Großzügige Boni helfen den Wettern, mehr Kryptowährung zu bekommen und Risiken zu reduzieren, und Cashback für Wetten wird einen Teil der für die Wette ausgegebenen Mittel zurückgeben, unabhängig vom Ergebnis des Spiels!

Viele Wetten bringen große Gewinne, und diese sind Statistiken und spezielle Promos auf Coinplay! Die Plattform macht regelmäßig Promotionen und schafft besondere Bedingungen für bestimmte Turniere. Die Promo für die Weltmeisterschaft wird vor allem die Fans von hohen Einsätzen erfreuen. Jedes Mal, wenn Coinplay-Benutzer mehr als 2 USDT auf die Weltmeisterschaft setzen, erhalten sie ein Ticket, das ihnen die Chance auf einen Preis von bis zu 4.000 USDT gibt!

