Linz (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken haben Fahrt aufgenommen und bekämpfen die Inflationsdynamik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hier und jenseits des Atlantiks sei mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen. Tatsächlich seien die US-Inflationsdaten für Oktober überraschend stark gesunken (akt. 7,70% auf Jahresbasis), was den Märkten seither etwas Auftrieb gebe. Dementsprechend könne sich auch der Euro gegenüber dem US-Dollar erholen. Sei das der Beginn einer Kehrwende? ...

