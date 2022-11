Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist in Schweden auf 9,7% (Kernrate 7,4%) angestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit steige die Chance einer Zinsanhebung um 0,5% durch die Notenbank in der kommenden Woche. Der aktuelle Leitzins liege bei 1,75% und sei durch die Notenbank im September um 1,0% erhöht worden. Die Erwartung, dass der Zinsanhebungszyklus noch nicht zu Ende sei, stärke die Schwedische Krone (SEK). ...

