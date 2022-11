Stuttgart (www.fondscheck.de) - Der LBBW FondsPortfolio Rendite (ISIN DE0009780528/ WKN 978052) strebt als Anlageziel eine möglichst attraktive Rendite an, so die Experten von LBBW Asset Management.Der Fonds sei ein (ausgewogener) Mischfonds und investiere nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Investitionen in Aktien seien bis zu 60% des Wertes des Fondsvermögens erlaubt. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürften in Investmentanteile investiert werden. Höchstens 60% des Wertes des OGAW Sondervermögens würden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. ...

