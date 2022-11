Wie angekündigt, hat die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) zusammen mit ihren Partnern in den letzten Wochen sieben außergewöhnliche Diamanten, die in diesem Jahr auf der Lulo-Diamanten-Mine in Angola gefördert werden konnten, in einer internationalen Sonderausschreibung verkauft. Dabei erzielte das Unternehmen einen Gesamterlös von 30,1 Millionen Australische Dollar (AUD).Die sieben erlesenen Diamanten vom hochwertigen Typ IIa hatten ...

