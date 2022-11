USD/JPY: Dollar verliert Rückenwind und erhält Gegenwind von Sven Weisenhaus In der Hoffnung auf weniger stark und weit steigende (Leit-)Zinsen feuern die Aktienmärkte derzeit ein Kursfeuerwerk nach dem anderen ab. Waren es in der vergangenen Woche die Verbraucherpreisdaten aus den USA, welche die laufenden Kurserholungen befeuert haben (siehe "US-Inflationsdaten sorgen für Erleichterungsrallys"), so motivierten gestern die US-Erzeugerpreise die Bullen noch einmal zu Käufen. US-Erzeugerpreise steigen ...

